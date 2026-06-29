Factores de riesgo cardiovascular vinculados a la pérdida de visión en adultos hispanos/latinos

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En los Estados Unidos, las poblaciones hispanas/latinas tienen un riesgo desproporcionadamente alto de padecer enfermedades oculares como el glaucoma y la retinopatía diabética, o pérdida de la visión relacionada con la diabetes. Sin embargo, la relación entre la salud del corazón y la salud visual en personas hispanas/latinas sigue siendo poco estudiada, explicó Dra. Charlotte Joslin, profesora de oftalmología en la UIC.

Dra. Charlotte Joslin

En un nuevo estudio, publicado en JAMA Network Open Joslin analizó datos de salud visual y cardiovascular de más de 3,000 adultos hispanos/latinos. Los resultados muestran una asociación entre factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares —como la diabetes— y la discapacidad visual.

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“Normalmente pensamos que la salud ocular está separada del resto del cuerpo. Pero estos resultados muestran que hay una relación entre los factores de riesgo cardiovascular y la pérdida de visión”, dijo Joslin, quien también está afiliada al departamento de epidemiología y bioestadística de la Escuela de Salud Pública.

En 2019, Joslin recibió 9.7 millones de dólares del National Eye Institute para financiar el estudio de Latinos conocido como “Ojos” (SOL Eye study), enfocado en enfermedades oculares en comunidades hispanas/latinas. Con el tiempo, el financiamiento alcanzó los 10.6 millones de dólares.

El estudio, que duró seis años, analizó datos de 3,294 adultos de 40 años o más (con un promedio de edad de unos 60 años) en Chicago y Miami. Todos los participantes forman parte del Hispanic Community Health Study/Study of Latinos, una cohorte de 16,000 personas que sirve como base para investigaciones amplias sobre la salud en poblaciones hispanas/latinas, financiada por los National Institutes of Health.

Los participantes se identificaron como centroamericanos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños, sudamericanos o de otro origen no especificado. Todos recibieron exámenes oculares de última generación.

“Primero medimos la visión con la que las personas llegan a la consulta: cómo ven en su vida diaria, con los lentes que usan o no usan regularmente. Luego determinamos cuál es la mejor visión posible que podrían tener con la corrección adecuada”, explicó Joslin.

Ese segundo indicador ayuda a detectar enfermedades oculares, especialmente en pacientes que siguen presentando problemas de visión incluso con lentes correctivos. Los investigadores también observaron cuándo los lentes estaban desactualizados, incorrectos o simplemente no se utilizaban.

SOL (Study of Latinos) and SOL Ojos Ancillary Study logos

Además, se evaluó a los participantes en cuanto a diabetes, colesterol alto, obesidad, tabaquismo y presión arterial alta—todos ellos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Joslin señaló que quienes tenían más factores de riesgo —tres o cuatro, por ejemplo, en lugar de uno o ninguno— eran más propensos a presentar discapacidad visual. Estudios anteriores ya habían relacionado condiciones individuales, como la diabetes, con problemas de visión, pero no habían considerado el impacto de múltiples factores combinados.

“Si te acaban de diagnosticar diabetes, ese es un factor de riesgo. Pero muchos de estos factores suelen presentarse juntos. Este estudio nos muestra que las personas con tres factores —por ejemplo, diabetes, colesterol alto e hipertensión— tienen un riesgo mucho mayor de pérdida de la visión que quienes solo tienen uno”, explicó.

Los resultados también revelaron diferencias entre personas de distintos orígenes. Por ejemplo, los hombres que se identificaron como mexicanos tenían entre cuatro y seis veces más probabilidades de presentar discapacidad visual que los de otros grupos.

“No podemos tratar a todos por igual. Reconocer la diversidad dentro de las poblaciones hispanas/latinas es clave para brindar tratamientos y atención más adecuados”, dijo Joslin.

La discapacidad visual también estuvo relacionada con un nivel socioeconómico más bajo, un menor nivel educativo e ingresos, una preferencia por el idioma español sobre el inglés y un acceso limitado a servicios de salud.

Joslin aclaró que las asociaciones encontradas entre los factores de riesgo cardiovascular y la salud ocular no implican causalidad directa, y deben interpretarse dentro del contexto del estudio; por ejemplo, su enfoque en adultos hispanos/latinos y el hecho de que, con frecuencia, las personas más saludables tienden a participar en estudios científicos.

Entre los coautores del estudio se encuentran Angie Wang, el Dr. Lawrence J. Ulanski, la Dra. Thasarat Vajaranant, Michael Stewart, Giselle Gutierrez Savoy, el Dr. Mehmet Cem Mocan y la Dra. Martha L. Daviglus. El Estudio de Salud de la Comunidad Hispana / Estudio de los Latinos es un proyecto colaborativo que cuenta con el apoyo de subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y en el que participan la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Miami, el Albert Einstein College of Medicine, la UIC, la Universidad Northwestern y la Universidad Estatal de San Diego.