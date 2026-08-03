Important update regarding recent federal court ruling
We understand that many students, families, faculty, staff and others in our community have questions and concerns following the recent federal court ruling concerning Illinois laws governing tuition and financial aid eligibility.
The University of Illinois System shares these concerns and is carefully reviewing the court’s decision and working with state officials and legal counsel to assess its implications.
Our immediate priority is to provide accurate information and offer timely guidance and support as additional details become available.
The University of Illinois System remains committed to expanding educational opportunities and supporting student success for all members of our community, consistent with our mission, our values, and federal and state law.
Tim Killeen
President
University of Illinois System
Nicholas Jones
Executive Vice President and Vice President for Academic Affairs
University of Illinois System
Janet L. Gooch
Chancellor
University of Illinois Springfield
Charles L. Isbell Jr.
Chancellor
University of Illinois Urbana-Champaign
Marie Lynn Miranda
Chancellor
University of Illinois Chicago
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