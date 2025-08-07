La Clínica UIC CARES recibe una subvención para ampliar servicios en comunidades Latinas

Rocco Catrone y Elizabeth Cambray-Engstrom trabajan en la implementación de su nueva subvención para ampliar los servicios dirigidos a la comunidad latina. (Foto: Tim Lemberger/UIC)

La Clínica UIC CARES, que apoya el bienestar y éxito de personas con discapacidades y sus familias, ha recibido una subvención de $65,000 del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Esta ayuda económica está destinada a apoyar la capacitación de padres y cuidadores de familias latinas con niños pequeños que tienen discapacidades del desarrollo.

La capacitación se enfoca en el autocuidado, habilidades sociales y conductuales, y en mejorar la interacción familiar. Rocco Catrone, investigador principal y profesor clínico asistente visitante, junto con Elizabeth Cambray-Engstrom, coinvestigadora principal y docente posdoctoral, están a cargo de la implementación del proyecto.

“La investigación nos muestra que los niños y familias latinas acceden a diagnósticos y servicios mucho más tarde que sus pares blancos”, explicó Cambray-Engstrom. Con base en estos hallazgos, la subvención busca reducir algunas de estas desigualdades ofreciendo atención culturalmente relevante que muchas familias no habrían recibido de otra manera.

Catrone señaló que la justicia en temas de discapacidad es fundamental en su trabajo, y que están integrando la consulta y participación comunitaria en todo lo que hacen. CARES está creando capacitación y apoyo de una forma que tenga sentido para las comunidades a las que servimos, y guiados por esas mismas comunidades, dijo Catrone.

“Esta es una capacitación única, porque apoya a personas que tal vez están esperando intervenciones conductuales más extensas que pueden durar semanas, meses o incluso años. Esto puede ofrecerles herramientas y orientación antes de entrar en procesos más formales”, agregó Catrone.

La subvención también permitirá hacer alcance a un total de 50 familias latinas. Dado que el español es el segundo idioma más hablado en Chicago, tenía sentido que fuera el primer idioma al que se tradujera este programa, para lograr un mayor impacto. En el futuro, esperan traducir los materiales al polaco, urdu, árabe y otros idiomas para fomentar la participación en toda la ciudad. Catrone ya ha realizado trabajos similares en el sur de China e Italia.

“Muchas veces, cuando apoyamos a familias latinas, no solo estamos ayudando a una familia individual; también estamos apoyando a sus redes”, comentó Cambray-Engstrom.

“Este tipo de capacitación ofrece recursos que normalmente no están disponibles a menos que se tenga un seguro médico privado.”