De pronto desamparada, estudiante encuentra apoyo en el campus

Nina Ambida

Durante el otoño de su segundo año, Nina Ambida inesperadamente se encontró sin hogar.

Después de sufrir abuso financiero, emocional y físico de un miembro de la familia, Ambida necesitaba encontrar un lugar a salvo donde vivir.

Ella no estaba segura a dónde ir, pero los mentores del campus y sus amigos la apoyaron, compartiendo sus hogares.

“Fue un momento muy difícil porque no tenía a nadie que me apoyara económicamente”, dijo Ambida, estudiante de cuarto año en enfermería. “Al principio, un amigo me dejo quedarme con él y su familia me trató como familia, y nunca lo olvidaré. Después de eso, acabé viviendo con un par de amigos diferentes durante un mes a la vez”.

“Pero me ayudó a ver la gente que estaba realmente allí para mí.”

Trabajó tres puestos para poder completar el mes, incluyendo uno como líder de orientación, que proporcionó vivienda estable para ese verano. Las ganancias de sus tres trabajos le ayudaron a pagar su propio apartamento el próximo semestre.

Encontró apoyo emocional de la UIC Red de Apoyo del Campus (UIC Campus Advocacy Network), que proporciona servicios para estudiantes de la UIC, facultad y personal que han experimentado abuso sexual, violencia doméstica, crímenes de odio y acoso.

También recibió apoyo de sus mentores del Centro Cultural y Recursos para Asiáticos Americanos, el director Mark Martell y director asociado Jeff Alton.

“Mark y Jeff fueron muy comprensivos y siempre me dejaron saber que esto no era mi culpa y que yo estaba haciendo un trabajo bastante bueno, aunque hubo momentos que sentí que eso no era el caso”, dijo. “Siempre estaban en contacto con migo y se aseguraban que yo estaba bien. Me ayudaron a encontrar una familia fuera de mi propia familia”.

Ambida ahora trabaja como asistente de enfermería certificada, balanceando su trabajo con turnos de 12 horas dos veces a la semana.

“Realmente no duermo mucho”, dijo. “Pero durante los tiempos verdaderamente difíciles, amigos han venido a apoyarme y ayudarme a estudiar. Cuando me canso y me pregunto, ‘¿Por qué me estoy forzando para esto?’ Siempre trato de recordar por qué quería ser enfermera en el primer lugar”.

Su pasión por la enfermería surge de un deseo de ayudar a los demás, que sólo ha fortalecido a través de sus propias luchas.

“He trabajado con una gran cantidad de personas que están enfermas y quiero ayudarles a alcanzar sus propias metas y sueños en la vida”, dijo Ambida. “Quiero ser la persona que les ayuda a mejorarse otra vez”.

Después de la graduación, Ambida planea tomar el examen de obtener su licencia para ser enfermera y espera convertirse en una enfermera trabajando en UI Health (el hospital de la UIC). Ella quiere pasar más tiempo apoyando y abogando por sobrevivientes de la violencia doméstica, en el trabajo y en la comunidad.

“Eso es algo que mantengo cerca de mí porque realmente no sabemos lo que han sufrido las personas”, dijo. “Creo que siempre es importante ser amable”.