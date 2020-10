Donación crea cita clínica en el campo del Arte de las Américas españolas en el CADA de la UIC

Emmanuel Ortega, primer becario Marilynn Thoma en Arte de las Américas españolas en CADA.

La Fundación de arte, Carl & Marilynn Thoma ha hecho una generosa donación a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois Chicago (o CADA por sus siglas en inglés). Esta donación creará una cita clínica en el campo del Arte de las Américas españolas en la Escuela de Arte e Historia del Arte de CADA y distingue a la UIC como el único departamento de historia del arte que otorga un doctorado en Chicago con un especialista en esta área.

El profesor Emmanuel Ortega ha sido identificado como el primer Becario Marilynn Thoma en Arte de las Américas españolas entre CADA. Desde su llegada a la UIC, Ortega inició una colaboración sostenida con la Fundación Thoma que involucró a los estudiantes de historia del arte en la UIC con el personal de la Fundación y la reconocida colección de Arte de las Américas españolas.

“Ser nombrado Becario Thoma en Arte de las Américas españolas entre CADA es un gran honor; no solo me inspira a expandir mi investigación sobre el virreinato del Perú, sino que también me permite continuar desarrollando metodologías históricas del arte basadas en la historia de la resistencia indígena en las Américas ”, dijo Ortega. “Desde Nuevo México hasta Chile, la historia de la insurrección y resistencia nativas moldeó para siempre la producción cultural de las colonias españolas. El CADA de UIC y el compromiso de la Fundación Thoma de diversificar los puestos de la facultad para incluir académicos de color no tradicionales refleja un impulso para expandir los parámetros de lo que el estudio del arte y la historia del arte representan durante estos tiempos inciertos pero esperanzadores”.

“El puesto, Becario Marilynn Thoma en Arte de las Américas españolas entre CADA representa el compromiso del Departamento de Historia del Arte con el campo de la América Latina colonial, así como con la próxima generación de historiadores del arte latinx,” dijo Catherine Becker, presidente del Departmento de Historia del Arte en CADA. “Basándose en el liderazgo de larga data del departamento en la historia del arte y la arquitectura de las Américas, la investigación de Becario Thoma en arte de las Américas españolas como un sitio único de producción artística intercultural transformará la disciplina más amplia junto con nuestra comprensión de la historia de esta región.”

Para Carl y Marilynn Thoma, el puesto de académico representa una oportunidad sin precedentes para inspirar a una nueva generación de académicos y capitalizar la proximidad de UIC y la colección Thoma: el campus está ubicado a menos de dos millas del espacio de exhibición de la Fundación, Orange Door. “Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a los estudiantes dinámicos de UIC que trabajan bajo la dirección de uno de los académicos emergentes más talentosos del campo en nuestro espacio de exhibición de Chicago para ver y estudiar nuestra colección en persona. Hemos colaborado con Emmanuel Ortega durante los últimos años y nos complace que haya sido designado Becario Marilynn Thoma en Arte de las Américas españolas ”, dijo los Thomas.

El obsequio de la Fundación posiciona mejor a Ortega y al departamento para ofrecer cursos nuevos y muy solicitados al diverso cuerpo estudiantil de la UIC.

“El Departamento de Historia del Arte de CADA se siente honrado por este apoyo de la Fundación Thoma, una fuerza respetada en el campo del Arte de las Américas españolas”, dijo la decana Rebecca Rugg. “Además, me complace compartir que la Fundación quedó impresionada por las voces de los estudiantes de la UIC que abogan por la importancia del apoyo a un académico en esta área. Debido a esto, siento que el regalo de Thoma también reconoce al maravilloso cuerpo estudiantil diverso de UIC como un lugar para invertir “.

El becario Marilynn Thoma en Arte de las Américas españolas también será un puente hacia los recursos artísticos y culturales excepcionales en toda la ciudad de Chicago, incluido el Instituto de Arte de Chicago, la Biblioteca Newberry, y, por supuesto, la notable colección de arte de la Fundación Thoma. Enraizada en el alcance y la participación pública, la investigación, la enseñanza y la participación comunitaria del becario adoptan los valores fundamentales de UIC como la única universidad pública de investigación de Chicago.

El regalo de Carl y Marilynn Thoma contribuye a IGNITE: La campaña por la UIC. Invertir en puestos docentes es una prioridad para CADA y conducirá a una cultura más profunda de aprendizaje colaborativo y expresión individual.