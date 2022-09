El nuevo decano de Ciencias Aplicadas de la Salud comparte su visión para la universidad

El 15 de agosto, la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Salud de la UIC dio la bienvenida a Carlos Crespo como su nuevo decano.

Crespo esta conocido a nivel nacional por su trabajo en la educación de pregrado y posgrado, su compromiso con la diversidad y la inclusión en las disciplinas de la salud y su investigación sobre temas de salud de las minorías.

Crespo estuvo entre los principales investigadores principales financiados por el Instituto Nacional de Salud en 2021 con una investigación centrada en la epidemiología de la actividad física en la prevención de enfermedades crónicas.

Crespo obtuvo un doctorado en salud pública de la Universidad de Loma Linda, una maestría en salud deportiva de la Universidad Tecnológica de Texas y una licenciatura en química de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Carlos Crespo, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Salud. (Foto por Mike Fan/UIC)

¿Qué fue lo que más le atrajo de venir a la UIC?

Hay muchas cosas maravillosas sobre UIC. Es una institución urbana al servicio de la investigación. Vengo de la Universidad Estatal de Portland, que es similar. Entiendo el papel importante que juega este tipo de institución en la vida de sus estudiantes. UIC es fundamental para avanzar en las metas profesionales de muchos tipos de estudiantes: aquellos que no tienen la capacidad financiera de mudarse de casa, aquellos que están interesados ​​en trabajar e ir a la escuela, y aquellos que están atados a sus familias y otros compromisos.

La otra cosa que encontré muy atractiva es que UIC es una institución al servicio de los hispanos. Algunas universidades marcan la casilla que indica que son instituciones al servicio de los hispanos, pero no tienen un gran compromiso institucional de arriba a abajo. Ese no fue el caso en la UIC.

Y lo último que diré es que es una universidad integral. Tienes artes liberales. Tienes escuelas profesionales. Tienes una escuela de medicina. Y está en una gran ciudad. No quiero seguir hablando de dónde vengo, pero en la Universidad Estatal de Portland hay un lema: “Deje que el conocimiento sirva a la ciudad”. Si no está interesado en servir a la ciudad, no es una buena opción. Y creo que UIC también tiene eso en su ADN.

Parte de su investigación se ha centrado en las disparidades e inequidades en la salud, y ha trabajado a lo largo de su carrera para mejorar las oportunidades de los estudiantes subrepresentados. ¿Cómo pretende aprovechar esas experiencias como decano?

Tienes razón en que esto es personal para mí. He estado haciendo este trabajo durante décadas. De repente, hora está en moda hablar de diversidad, equidad e inclusión. Tomó COVID-19 para dejar al descubierto el hecho de que hemos tenido inequidades en salud todo el tiempo. Se necesitó una enfermedad en la que todos estaban muríendo, pero algunas personas estaban muriendo a un ritmo más alto (personas de color, personas en áreas rurales, personas con discapacidades) para levantar el telón. ¿Por qué? Es acceso, es falta de diversidad en la fuerza laboral, son prioridades.

Esta es en parte la razón por la que necesitamos una fuerza laboral diversa. Ahí es donde entra la UIC. Nuestros pacientes son diversos y debemos igualarlos. Estoy hablando de raza y etnia, pero también es urbano y rural, religión, género. Creo que probablemente somos la universidad mejor posicionada para preparar profesionales de la salud, no solo para Chicago, sino para todo el estado. Necesitamos hacer las conexiones y ser un socio para ayudar asegurar que eso suceda.

También quiero mencionar algo más sobre las inequidades y la pandemia. La pandemia dejó atrás a algunos estudiantes. Las universidades de todo el mundo pasaron a la enseñanza en línea, y luego nos dimos cuenta de que los estudiantes no tenían computadoras, no tenían internet. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Solo nos hacemos daño si continuamos brindando la mejor educación a quienes tienen más recursos. Necesitamos una infraestructura equitativa que sirva a todos nuestros estudiantes.

Al asumir este cargo, ¿cuáles son las prioridades más apremiantes?

La inscripción es un gran sello distintivo. La financiación se determina en función de cuántos estudiantes ingresan, cuántos estudiantes se gradúan. Estamos en un buen lugar, pero se nos presenta un desafío: tenemos menos estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria ahora que hace 10 años. Eso es algo que no podemos cambiar, lo llamamos el precipicio demográfico.

Así que ese es un desafío inmediato. ¿Cómo retenemos a los estudiantes? ¿Cómo los graduamos? ¿Cómo construimos la canalización? Requerirá desarrollar colaboraciones con colegios comunitarios y escuelas secundarias y establecer asociaciones basadas en la confianza. Eso es a nivel de pregrado. A nivel de posgrado, podríamos querer pensar en nuevos programas. ¿Estamos contentos con lo que tenemos o hay oportunidades para crecer?

Soy como un niño en una tienda de golosinas porque hay tantas cosas que podemos hacer. Pero tenemos que priorizar. Necesitamos tener leños en el fuego y otros listos para entrar.

Si alguien te pidiera que defendieras la educación superior y, en concreto, una licenciatura en ciencias aplicadas de la salud, ¿qué dirías?

No hay muchos lugares donde el objetivo principal sea llevar tu cerebro, tu capacidad de pensar, al siguiente nivel, para ayudarte a aprender a pensar y resolver problemas. Vas a la universidad porque quieres aprender más, para poder servir a la sociedad, servir a la humanidad y hacer el bien.

Los principales problemas que tenemos a medida que crecemos son los problemas de salud física y mental. Si está realmente interesado en ayudar a las personas, las ciencias de la salud aplicadas podrían ser adecuadas para usted. ¿Lo primero que necesitas para este título? Ser un ser humano compasivo. Tenemos profesores y laboratorios increíbles. Podemos enseñarte el resto. Pero tienes que ser compasivo y comprometido para ayudar a los demás.

¿De qué estás más emocionado?

¡La gente! No tengo que tener todas las respuestas yo mismo. Trabajaremos juntos para encontrar soluciones. Hay mucho bien que podemos hacer por los profesores, los estudiantes y la ciudad. Y eso es emocionante.