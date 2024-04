Estudiantes participan en talleres de mariachi en el primer Festival de Música Latinoamericana de la UIC

Estudiantes de secundaria y preparatoria ven la presentación del Mariachi Fuego durante el Festival del Mariachi. (Foto por Martin Hernandez – University of Illinois Chicago

El sonido de los acordes de la guitarra, los chirridos agudos de los violines y el estallido metálico de las trompetas llenaron el aire del Student Center East el 11 de abril, cuando el primer día del Festival de Música Latinoamericana comenzó con un día completo de presentaciones y talleres de música de mariachi mexicano.

Más de cien estudiantes de secundaria y primaria que forman parte de conjuntos de mariachi en sus escuelas y programas extracurriculares fueron invitados por la Escuela de Teatro y Música de la UIC a participar en talleres dirigidos por músicos y conjuntos profesionales como parte del Festival inaugural del Mariachi en la Universidad de Illinois Chicago.

Entre los grupos que trabajaron con los músicos más jóvenes se encontraban miembros de tres conjuntos, el Mariachi de la Universidad de Veracruzana, el conjunto Mariachi Fuego de la UIC y el grupo Dúo Destello. El Festival de Música Latinoamericana también contó con eventos el viernes 12 y sábado 13 de abril.

Alumnos de Curie High School participan en un taller de mariachi en la UIC. (Foto por Martin Hernandez – University of Illinois Chicago)

Miguel Espinosa, profesor adjunto de la UIC, también es director del Mariachi Fuego, un conjunto de la UIC formado en 2014. Se desempeñó como maestro de ceremonias del festival de mariachi. Espinosa también enseña en la escuela secundaria Benito Juárez y dirige conjuntos para el programa sin fines de lucro, After School Matters, en las escuelas secundarias Juárez y Curie.

Dijo que el festival de mariachi de la UIC fue diseñado para que los estudiantes de música de mariachi se conectaran y aprendieran unos de otros y de músicos profesionales. Mientras trabajaban con músicos de mariachi profesionales como Iván Velasco, un reconocido arpista y maestro del Mariachi de la Universidad de Veracruzana, Espinosa dijo que era importante que los jóvenes estudiantes absorbieran la mayor cantidad de ese conocimiento posible.

“Siempre es un buen momento para que los estudiantes vengan y vean a otros estudiantes haciendo lo mismo y viendo profesionales en el campo”, dijo Espinosa. “Me alegra que la UIC pueda unir esto y traer a todos estos estudiantes aquí. La música de mariachi, en general, es el crisol del mundo entero”.

Durante un taller, el multiinstrumentista Daniel Ochoa trabajó con estudiantes del conjunto After School Matters de Curie High School mientras repasaban varios estándares de mariachi. Ochoa es parte del grupo Duo Destello, con sede en Chicago, y tocó el viernes y sábado con la violinista Eréndira Izguerra, exalumna de la UIC.

Estudiantes de Curie High School participan en un taller de mariachi en la UIC. (Foto de Martin Hernandez – University of Illinois Chicago)

Ochoa animó a los violinistas a usar sus arcos completos en sus instrumentos para obtener el sonido más potente posible, luego se centró en lograr que los guitarristas rasguearan completamente sus acordes y tocaran con ritmo. Les recordó que la música de mariachi debe tocarse con pasión y sin miedo.

“Toca con confianza y no tengas miedo, porque la música de mariachi es una de esas formas de arte que no tienen lugar para la timidez”, dijo Ochoa. “Es un orgullo para México poder impulsar nuestra cultura y nuestra tradición”.

Una estudiante que tomó en serio las enseñanzas de Ochoa fue Briana Alvarado, una estudiante de último año de la escuela secundaria Curie que cantó letras apasionadas mientras cantaba la canción de amor “Los Laureles”. Alvarado, que planea comenzar en el UIC el próximo otoño, siguió a su abuelo y a su padre para convertirse en músicos de mariachi. A los 9 años empezó a tocar la guitarra y la vihuela mexicana, un instrumento tradicional, y empezó a cantar.

“Hay algunas personas que no entienden el español y mi forma de cantar; no tienen que entender las palabras, sino más bien sentir la emoción de ellas”, dijo Alvarado. “Esto me inspiró más a venir aquí a la UIC”.

Gene Siller, estudiante de último año de Benito Juárez, dijo que planea ir a UIC en el otoño y estudiar música en la Escuela de Teatro y Música. Dijo que le gustaría ser parte del conjunto Mariachi Fuego de la UIC. Siller dijo que, si bien las raíces de su familia están en México, él no escuchó música de mariachi hasta que se unió al conjunto de mariachi de Juárez cuando era estudiante de primer año de secundaria. Ahora toca la guitarra y el violín en el grupo.

“Me enamoré de toda la música y las canciones apasionantes”, dijo Siller. “Me encantó la forma en que lo enseñó el Sr. Espinosa”.

Estudiantes de Curie High School participan en un taller de mariachi en la UIC. (Foto de Martin Hernandez – University of Illinois Chicago)

Z. Amador, estudiante de tercer año de Juárez y mexicoamericana de primera generación, dijo que creció escuchando música de mariachi porque siempre sonaba en su casa. Toca el violín y dijo que lo mejor que obtiene al tocar en la banda es disfrutar.

“Es simplemente divertido”, dijo Amador. “Lo sientes en el momento. Sientes una conexión con todos”.

Tony Ozuna, maestro de la escuela primaria Jovita Idar en Gage Park, trajo a unos 30 estudiantes que forman parte del conjunto Mariachi Los Pumas de la escuela. La música es parte del programa de música para estudiantes de primero a octavo grado.

Dijo que debido a que la mayoría de los estudiantes tienen raíces en México, aprender sobre la música de mariachi les permite conectarse con su cultura y obtener el apoyo de sus padres y la comunidad.

“Terminan encontrando amistades y terminan encontrando todas estas cosas maravillosas”, dijo Ozuna. “Para algunos estudiantes, es lo único que los mantiene en la escuela”.

Mariachi Fuego se presenta frente a una audiencia en vivo durante el Festival de Mariachi. (Foto de Martin Hernandez – University of Illinois Chicago)

Brenda Villalobos fue acompañante de Jovita Idar en la visita de la UIC y dijo que estaba feliz de que su hija Isabella, de 11 años, esté involucrada en algo positivo y haya desarrollado fuertes amistades y un vínculo único con los otros jóvenes músicos.

“Le encanta el ambiente y jugar con sus amigos”, dijo Villalobos.

Yennya Segura, otra acompañante de la escuela Jovita Idar, dijo que su hijo Edgardo es un estudiante de octavo grado y ha estado tocando la guitarra con el conjunto de mariachi desde que estaba en primer grado. Dijo que si bien estaba feliz de que a su hijo le encantara tocar con el conjunto, estaba orgullosa de que él estuviera aprendiendo sobre su cultura a través de la música de mariachi.

“Es una de las cosas más hermosas que podemos darles a nuestros hijos desde nuestras raíces mexicanas”, dijo Segura. “Queremos que puedan compartirlo con otros y sentirse orgullosos de su lugar de origen”.