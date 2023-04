La clínica de UI Health ayuda a los hispanohablantes que buscan trasplantes de riñón

Juana García conversa con Karen Lostaunau, coordinadora de trasplantes en la clínica de idioma español. La clínica es parte del programa de trasplante de riñón de UI Health. (Foto por Carlos Sadovi/University of Illinois Chicago.)

Durante varios años, Andrea Barcenas luchó por organizar su horario de trabajo en torno a las visitas médicas de su madre, Juana García, donde ella se desempeñaba como intérprete de su madre.

Barcenas es la unica hija de Garcia que aun vive en Illinois y trata de acompañar a su madre durante sus visitas medicas. Parte de su responsabilidad es ayudarle a traducir del ingles al español toda informacion importante que los médicos le brinden a su madre. En ocasiones cuando Barcenas no la puede acompañar, se queda con la esperanza de que Garcia entienda con precision lo que le dice el medico en ingles.

En una visita médica reciente, recibieron la noticia de que la salud de la madre se había deteriorado hasta el punto de que los médicos comenzaron a advertir que sería necesario un trasplante de riñón. A la hija le preocupaba que el largo proceso de trasplante significara que tendría que esforzarse aún más para acompañar a su madre a sus visitas medicas.

Las preocupaciones de Barcenas se aliviaron cuando en una visita reciente al hospital del condado de cook, los médicos de García le hablaron a la familia sobre el programa de trasplante de riñón de UI Health que la evaluaría para ver si era elegible. Lo que les llevó a cambiar rápidamente de hospital fue cuando les dijeron que UI Health tenía una clínica recién abierta donde todos hablarían con García en español.

“Es mejor que ella venga aquí donde le pueden explicar todo en español y no tengo que estar traduciendo”, dijo Barcenas. “Esta clínica es completamente en español, así que es mejor para mí que ella venga aquí sola”.

En una visita reciente a la clínica que se mudó en septiembre al recién inaugurado edificio de atención especializada, García escuchó fácilmente cómo Karen Lostaunau, enfermera coordinadora de trasplantes y donantes en vida, describía en su idioma nativo, paso a paso y detalladamente, lo que implicaría el largo proceso de evaluacíon.

García dijo que conocer a Lostaunau y aprender acerca de la clínica de idioma español ha sido algo muy bueno porque es una precupación menos, al saber que puede comunicarse en su idioma, y poder captar toda la educación brindada. Incluso ya no le causa tanta preocupacion atender a las próximas pruebas médicas y citas al centro de trasplante, las cuales a menudo se perdían en la traducción sin la ayuda de su hija.

“Cuando me hablaron en Inglés, no tenía idea de lo que me estaban diciendo”, dijo García. “En el momento en que entro a esta clínica, me hablan en español, así sé inmediatamente entiendo lo que me están diciendo”.

Números crecientes

Desde que comenzó la clínica en abril del año pasado, se han inscrito más de 160 pacientes en la clínica que trata específicamente a pacientes que solamente hablan español, los martes y viernes, dijo Samantha Mok, coordinadora de extensión de trasplantes en el departamento de trasplantes de UI Health.

UI Health tiene una larga historia de tratamiento de pacientes latinos y es el líder en brindar servicios de trasplante a esta población, dijo Mok. La ley del cuidado de salud a bajo precio, también conocida como Obamacare, junto con los cambios en el fondo de trasplantes de Illinois y Medicaid, relajó las regulaciones que permiten una mayor cobertura de trasplantes independientemente del estado de ciudadanía, dijo Mok.

Con los cambios y el creciente número de pacientes latinos en las listas de trasplantes, los funcionarios de UI Health decidieron que era necesario contar con una clínica que atendiera a la población en su idioma nativo.

“Surgió la necesidad de definir esto como una clínica en español, así como por la calidad de la atención que permite a las personas comunicarse con los médicos en su primer idioma”, dijo Mok. “Cuando pueda comunicarse con su médico en su primer idioma, nuestra postura es que su calidad de atención será 10 veces mejor en lugar de recurrir a un intérprete o adivinar”.

José Gómez estuvo en la clínica de idioma español para consultar con el Dr. Jorge Almario Alvarez, profesor asistente de cirugía clínica en el departamento de cirugía, división de trasplantes en UI Health. La clínica es parte del programa de trasplante de riñón de UI Health. (Foto por Carlos Sadovi/University of Illinois Chicago)

El Dr. Jorge Almario Álvarez, médico cirujano y profesor asistente de cirugía clínica, que trabaja en la clínica de idioma español, dijo que la clínica está diseñada para realizar evaluaciones de candidatos a trasplante en español. El dijo que el equipo de la clínica habla español, incluidas las enfermeras, los médicos, los nutricionistas, los asesores financieros y los trabajadores sociales.

“Cuando los vea en la clínica de idioma español, hablaremos en español sobre la cirugía y sobre el proceso esta manera el paciente entiende mejor lo que sucederá”, dijo Almario, oriundo de colombia. “Uno de los problemas de los hispanohablantes, cuando vienen de otro país, y no hablan el idioma, se vuelve una situación agobiante ses que todo les agobia, y tienen miedo de hacer preguntas”.

Hablando con doctores

Dijo que la clínica es necesaria para asegurarse de que los pacientes conozcan y sigan las instrucciones correctamente mientras esperan un nuevo riñón y para asegurarse de que permanezcan saludables una vez que tengan el nuevo riñón. A menudo, los riñones se extraen después de que alguien ha recibido soporte vital o ha sido donado por un amigo o familiar del paciente.

“Es un verdadero tesoro que apreciamos enormemente”, dijo Almario.

Para estar en la lista de trasplantes, los pacientes deben tener menos de 70 años si reciben un riñón de un donante desconocido. Los pacientes mayores de 70 años aún pueden recibir un trasplante si tienen un donante. El paciente también debe pasar una serie de pruebas para asegurarse de que sus cuerpos estén lo suficientemente sanos para tolerar el trasplante, debe tener todas sus vacunas contra el COVID y no puede tomar drogas duras, dijo Mok.

José Gómez se enteró de la clínica por su equipo médico en el hospital del condado de cook y dijo que estaba ansioso por estar en la lista para recibir un riñón. Ha estado teniendo problemas renales durante el último año y no ha podido trabajar porque debe estar en diálisis varias veces a la semana durante varias horas a la vez.

“En el pasado, cuando nadie se comunicaba conmigo en español, me confundía mucho porque había palabras en inglés que no entendía”, dijo Gómez, quien es de méxico. “Es importante saber lo que se dice, especialmente si son malas noticias”.

Faustina Reyes dijo que cuando su nefrólogo en el hospital del condado de cook le contó sobre la clínica de UI Health donde hablaban español, sintió que era “una bendición”. En el pasado, tendría que depender de su hijo para que actuara como intérprete o tendría que tratar de dar sentido a lo que le decían.

“Me gusta que me hablen en mi lengua materna, y nos podemos entender muy bien y cada una de las preguntas que tengo me las contestan perfectamente”, dijo Reyes, quien es de méxico. “Estoy muy agradecida de que esta clínica exista”.

