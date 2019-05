Nacido sorda, estudiante supera barreras para ganar doctorado

Yabe Manako

Manako Yabe compara poéticamente su viaje a una semilla de diente de león tratando de crecer en una calle de piedra.

Ella ha superado retos importantes para recibir su doctorado en estudios de discapacidad en la UIC. Ella nació sorda en Japón, y su sueño de asistir a una universidad estadounidense parecía casi inalcanzable.

Ella compartirá su historia como oradora estudiantil en la ceremonia graduación del Colegio de Ciencias de la Salud el 9 de mayo. Su discurso, presentado en lenguaje de signos, se traducirá al inglés hablado en la ceremonia.

“He enfrentado innumerables obstáculos, incluyendo comunicación, lenguaje, género, socio-económico y, lo que es más, estigma debido a mi sordera”, comparte en su discurso. “Sobre los años… mi sueño fue casi aplastada. Mi semilla de diente de León fue vagando y tratando de encontrar el lugar adecuado para establecerse. Hace cinco años, finalmente encontré a la UIC, donde mi semilla de diente de León comenzó a establecerse y crecer”.

Cuando Yabe se unió a la UIC en 2014, ella vio la necesidad en el campus para los servicios de textos de emergencia de y más tarde propuso a la policía del campus el lanzamiento de una aplicación de seguridad para el campus. En 2016, la aplicación “UIC Rave Guardian” se lanzo y una nueva aplicación, “UIC Safe” está disponible ahora.

“Mensajes de textos no son sólo para personas que son sordas o con dificultades auditivas”, dijo. “Este servicio también beneficiará aquellas personas cuyo lenguaje natal no sea inglés y a los estudiantes internacionales. También hay situaciones de emergencia donde una llamada no es segura, como situaciones de violencia doméstica o un tirador en el campus”.

Su experiencia como tutora translingüe en el Centro de Escritura de la UIC en el otoño de 2016 ayudó a cambiar su punto de vista sobre las barreras de lenguaje y comunicación que enfrentaba. Trabajó como tutor a estudiantes en línea y en persona.

“Estaba dudosa de si misma, preguntándome cómo podía ayudar a escritores oyentes, estudiantes estadounidenses e internacionales”, ella dijo. “Esa experiencia me ayudó a abrir los ojos y ver otro punto de vista cuando trabaja como un tutor sordo con un escritor oyente contra un tutor oyente con un escritor sordo. Estas experiencias dirigieron mis intereses de investigación y comencé a compartir mi historia en conferencias internacionales y nacionales”.

Ella encontró inspiración para su tesis basada en su experiencia recibiendo atención médica. Muchos hospitales han reducido el número de intérpretes en persona y popularizaron interpretación remota de video (VRI por sus siglas en ingles).

“Mientras que VRI proporciona servicios pronto para atención de emergencia y es más barato que los servicios de interpretación en persona, ha habido varios desafíos con su uso, como la mala conexión, flexibilidad limitada en maniobrabilidad o un tamaño de pantalla pequeña, lo que hace difícil ver a los intérpretes o los pacientes en la pantalla”, dijo.

En su tesis, ” Perspectivas de los proveedores de salud y pacientes sordos en interpretación remota de video: Un estudio de métodos mixtos” propone un equilibrio entre VRI e interpretación en persona para las administraciones de hospital, proveedores de la salud, e pacientes sordos.

“Espero que la información ayude a mejorar la calidad de los servicios de interpretación en los hospitales”, dijo.

En la UIC, también desarrolló programas de entrenamiento para la Facultad de Medicina, sobre cómo pueden mejorar los servicios para los incapacitados y ayudó al colegio crear un nuevo currículo para estudios de discapacidad.

Yabe recientemente pasó su defensa de tesis y está lista para pasar a un nuevo capítulo. Espera entrar en una universidad como un miembro de la facultad, investigando métodos para mejorar la accesibilidad en línea y la instrucción de escritura.

“Mi semilla de diente de León fue soplado por el viento aquí, y ya ha florecido en la tierra de la UIC y ahora, mi pequeña semilla de diente de León está lista para volar a nueva tierra”, dijo ella.