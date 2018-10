Programa de Becas del Rector de la UIC Enfoca a Estelares Estudiantes de Illinois

Estudiantes de la secundaria de elevado rendimiento tendrán la oportunidad de tener una educación universitaria gratuita en la Universidad de Illinois en Chicago bajo una nueva beca, comenzando en el otoño del próximo ano, designado como el programa de becas del rector de la UIC.

La legislatura de Illinois ha creado el programa “Apuntemos Alto” (Aim High en Ingles) y destinó $25 millones a las universidades públicas de Illinois, de los cuales $3.8 millones se dirigirán a la UIC en el año 2019-2020. Esta iniciativa estatal es un esfuerzo por aumentar la matrícula de residentes de Illinois a las universidades públicas de Illinois. La UIC proporcionará fondos paralelos que recibe del estado para financiar el programa de becas del rector.

“Queremos estos estudiantes realizados en la UIC debido a la excepcional dedicación y disciplina que han demostrado durante sus años de escuela secundaria. Estamos agradecidos a funcionarios del estado por haber proporcionado los recursos para retener estos excelentes estudiantes de Illinois y ayudarles a realizar sus sueños”, dice el Rector de la UIC Michael Amiridis. “Este programa ofrece apoyo a estudiantes superiores de las escuelas secundarias de Illinois para tomar ventaja de la excelente educación y el ambiente diverso de la UIC”.

El programa está abierto a los residentes de Illinois que también son ciudadanos de los Estados Unidos o elegibles no ciudadanos que provienen de familias con un ingreso familiar no mayor de seis veces la tasa de pobreza federal, como se indica en la legislación del programa. Deben ser estudiantes universitarios por la primera vez con un mínimo promedio de calificaciones no ponderado de 3.8 y un puntaje mínimo de SAT de 1360 o mínima puntuación de 30 en el ACT. Estudiantes graduados con las mejores calificaciones de su escuela (valedictorian en inglés) también son elegibles, sin hacer referencia al promedio de calificaciones y resultados de los exámenes estandarizados. Los estudiantes tienen que aplicar a la UIC no más tarde del 1ᵒ de noviembre, plazo de acción temprano de la universidad.

Estudiantes elegibles también recibirán consideración de prioridad para la admisión en el Colegio de Honores de la UIC.

“El propósito del programa de becas del rector es de reclutar y retener estudiantes altamente cualificados de Illinois y para dar a estos estudiantes la oportunidad y los recursos para tener éxito”, dijo Kevin Browne, vice preboste para los servicios académicos y de matriculación. “Como la UIC ha demostrado a través de nuestro creciente número de inscripciones y clasificaciones, hay un gran impulso en esta universidad. Bajo este programa estatal apoyado por funcionarios del estado, la UIC agresivamente reclutará a estos estudiantes de Illinois y les dará una educación de primer nivel que los prepararan intelectualmente y socialmente para prosperar en sus vidas y sus carreras”.