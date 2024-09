UIC celebra el Mes de la Herencia Hispana, incluyendo el 50 aniversario del departamento

UIC celebra el Mes de la Herencia Hispana hasta mediados de octubre, con música y baile, una noche de juegos de lotería, charlas, el lanzamiento de un libro y más. La celebración coincide con el 50 aniversario del departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la universidad.

Este mes y hasta mediados de octubre, en todo el campus, los estudiantes, el personal, los exalumnos y la comunidad latina de Chicago celebrarán el Mes de la Herencia Hispana con arte, música, danza, charlas y más. Ha habido una exhibición de colchas devocionales y de memoria tradicionales latinas y un día de voluntariado para limpiar un parque local. Y se planean muchos más eventos hasta octubre.

Listen to story summary

La celebración designada a nivel nacional es un momento para resaltar la herencia, la historia y la cultura latinas. En la UIC, también coincide este año con el 50 aniversario del departamento de estudios latinoamericanos y latinos de la universidad, nacido de los llamados de los estudiantes para poner más énfasis en los estudios latinoamericanos y una mayor contratación de estudiantes y profesores latinos.

Un alumno que era estudiante en el departamento regresó recientemente al campus para la celebración del 50 aniversario. El representante federal Jesús “Chuy” García recordó su época como estudiante de la Universidad de Illinois en Chicago y le dio crédito a la universidad por ayudarlo a llegar a donde está hoy.

In English

“Conmemoramos no sólo la creación del departamento, sino que rendimos homenaje a su trayectoria y al profundo impacto que ha tenido en estudiantes como yo, el campus y la comunidad”, dijo García en la celebración del aniversario el 5 de septiembre. “Yo no estaría aquí hoy si no hubiera ido a la UIC”.

El congresista estadounidense y alumno de la UIC, Jesús “Chuy” García, habla en la celebración del 50 aniversario del departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos. (Foto de Katie Klema / UIC)

Dijo que, como estudiante universitario de primera generación, encontró su base de operaciones en el departamento y en el programa Latinoamericano de Reclutamiento y Servicios Educativos, o LARES. Ambos lo ayudaron a encontrar una comunidad de otros estudiantes latinos. El departamento está en la Facultad de Ciencias y Artes Liberales.

“Estamos todos aquí hoy para celebrar el inicio del programa debido a la pasión, el activismo y el compromiso inquebrantable, especialmente de las comunidades puertorriqueña y mexicana”, dijo García. “Este programa nació del deseo y la determinación del activismo estudiantil por la representación y la inclusión, asegurando que las experiencias e historias latinos/latinas tengan un lugar en su trayectoria académica”.

El año pasado, Estudios Latinoamericanos y Latinos, LALS por sus siglas en inglés, se graduó de un programa a un departamento completo, dijo Jonathan Inda, profesor y presidente del departamento.

Inda dijo que el departamento cuenta con 15 profesores que trabajan en una amplia gama de temas críticos para comprender la vida latina y la cultura latinoamericana. El departamento ofrece carreras de pregrado, especializaciones y también títulos de posgrado, dijo. Además, destacó su papel al liderar la iniciativa Crossing Latinidades, que agrupa a Universidades de Investigación al Servicio Hispano a nivel nacional.

La UIC añadió un programa de estudios latinoamericanos y latinos en 1974 después de sentadas y otros activismos de estudiantes latinos para lograr una mayor representación en el campus. (Foto: Carlos Flores)

“Ahora hemos graduado a decenas de estudiantes orientados a la justicia que han tenido carreras exitosas y han trabajado para hacer del mundo un lugar mejor”, dijo Inda. “Estamos realmente orgullosos de dónde nos encontramos hoy y de lo que hemos logrado”.

Además de García e Inda, un panel de exalumnos y activistas de la UIC hablaron en el evento del 50 aniversario sobre la lucha detrás de la formación del programa. Un segundo panel de ex directores discutió su desarrollo y evolución a lo largo de los años.

Más eventos del Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana termina el 15 de octubre y todavía hay muchas actividades en el campus para celebrar, incluidos eventos que el departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos ha planeado para conmemorar su importante aniversario.

El Centro para la Participación Estudiantil organizará una noche de Lotería, un juego de mesa tradicional mexicano, en el Student Center East el 25 de septiembre. Es gratis y está abierto a todos los estudiantes de la UIC, quienes pueden competir por premios. El 24 de septiembre habrá una noche especial de juegos de Lotería y un evento de networking para miembros del capítulo de la Asociación de Profesionales Latinos para América de la UIC.

El 30 de septiembre en Pilsen Community Books se realizará el lanzamiento del nuevo libro de la profesora Barbara Sostaita, “Sanctuary Everywhere: The Fugitive Sacred in the Sonoran Desert”, sobre cómo los migrantes crean sus propios santuarios en movimiento en el desierto de Sonora.

Para cerrar el Mes de la Herencia Hispana, el Centro para la Participación Estudiantil organizará un baile en el Student Center East el 11 de octubre, con música en vivo, instrucción de baile y comida. Está abierto a todos los estudiantes, profesores, personal y familias de la UIC. También es gratis.

El Centro para la Participación Estudiantil también tiene otros eventos planeados, incluido un mercadillo en el césped del University Hall el 2 de octubre.

Y en el Centro Cultural Latino el 16 de octubre, estudiantes activistas indocumentados actuales y anteriores de la UIC hablarán sobre su papel en los movimientos sociales locales y nacionales.