UIC fomenta a los estudiantes de posgrado latinos

La estudiante doctoral Rosa Elena Mendoza (derecha) trabaja con la profesora asistente Ángeles Salles en un laboratorio. (Foto: Jenny Fontaine/UIC)

Cuando Rosa Elena Mendoza crecía en el lado sur de Chicago, no podía esperar para terminar la preparatoria. Quería comenzar la universidad para poder ayudar a mantener a su familia, que había luchado por llegar a Estados Unidos desde México en busca de una vida mejor.

Participó en un programa de inscripción dual en una universidad comunitaria de Chicago, donde obtuvo su título de asociado. Allí conoció otro programa que dirigía a los estudiantes a la Universidad de Illinois Chicago.

En UIC, encontró un hogar. Después de obtener su licenciatura en ciencias biológicas en tres años, la joven de 22 años ingresó directamente a la escuela de posgrado. Mendoza, la primera en su familia en asistir a la universidad, ahora está en su segundo año de un programa de cinco años para obtener un doctorado en ciencias biológicas con concentración en neurociencia.

Lo que atrajo a Mendoza a UIC fue su designación como institución de Investigación R1 y que es la única universidad pública de investigación en Chicago. También fue atractiva su función como una Institución que Sirve a Latinos, Hispanic-Serving Institution, que pone énfasis en la contratación de estudiantes y profesores de color mediante programas innovadores que han convertido a UIC en una de las universidades públicas más diversas del país.

“Ser una latina que persigue un doctorado en una institución R1 que sirve a latinos como UIC es una mezcla profunda de orgullo, gratitud y determinación”, dijo Mendoza. “Es un viaje que lleva el peso de las generaciones anteriores a mí, aquellos que sacrificaron, soñaron y trabajaron incansablemente para asegurar que yo pudiera sentarme en aulas en las que nunca imaginaron estar”.

UIC se encuentra entre las 50 principales universidades en matrícula de posgrado y en la cantidad total de títulos de posgrado otorgados a estudiantes latinos. Según la revista Hispanic Outlook in Higher Education, ahora está entre las 10 mejores universidades para los títulos de doctorado otorgados a latinos.

David Eddington, decano de la Facultad de Posgrado de UIC, dijo que uno de los enfoques de la facultad de posgrado es retener a estudiantes como Mendoza cuando ingresan a la escuela de posgrado. Debido a que el campus de pregrado de UIC se encuentra entre los más diversos del país, quieren alentar a los estudiantes de color a quedarse en UIC y obtener sus títulos de posgrado y doctorado.

“La idea es que los departamentos comiencen a mirar hacia adentro a nuestros estudiantes como estudiantes potenciales de posgrado y, con suerte, eso aumentará aún más la diversidad de los programas de posgrado”, dijo Eddington.

Esto se logra mediante programas como el Programa de Oportunidades de Investigación de Verano, que ofrece experiencias de investigación a cualquier estudiante de pregrado, pero se concentra en estudiantes de contextos subrepresentados. El programa de ocho semanas da a los estudiantes experiencia de investigación supervisada por profesores a nivel de pregrado y es una vía hacia la escuela de posgrado. Mendoza participó en el programa y recibió una beca para seguir su doctorado en UIC.

Eddington también destacó la iniciativa Bridge to Faculty de UIC, un programa de contratación para atraer a académicos postdoctorales subrepresentados y ayudarlos a hacer la transición a posiciones de facultad junior en la pista de tenencia después de dos años. Esta iniciativa tiene como objetivo atraer y retener académicos prometedores en UIC y diversificar el profesorado.

“Lo más grande que puedes hacer para aumentar la diversidad de estudiantes de posgrado es tener un profesorado diverso que se parezca a ellos y venga de los mismos contextos”, dijo Eddington.

Programas del campus apoyan a los latinos

Lunaire Ford, decano asociado para alcance e innovación educativa en la Facultad de Posgrado, dijo que la población latina de UIC ha crecido significativamente a medida que más estudiantes latinos de la zona y del país alcanzan la edad universitaria. Este crecimiento ha convertido a UIC en una Institución que Sirve a Latinos a nivel de pregrado, lo que requiere que el 25% de los estudiantes matriculados en una universidad sean latinos/hispanos.

A nivel de posgrado, representantes de la Facultad de Posgrado de UIC asisten a conferencias nacionales, donde los estudiantes de posgrado latinos pueden estar presentando proyectos de investigación, para reclutarlos para UIC y contarles sobre la investigación de la universidad. La mayoría de los estudiantes de doctorado en UIC provienen de California, Texas e Illinois.

UIC también ha comenzado a ser más intencional en dirigir a los estudiantes locales de pregrado hacia sus programas de posgrado y doctorado, dijo Ford. Esto incluye dirigir esfuerzos a estudiantes “más abajo en la línea” y establecer redes con colegios comunitarios de dos años. El objetivo es llegar a estudiantes como Mendoza.

Rosa Elena Mendoza es una estudiante doctoral que trabaja en su doctorado en ciencias biológicas con una concentración en neurociencia. (Foto: Jenny Fontaine/UIC)

“Estamos haciendo mucho más alcance para que los estudiantes de la zona de Chicago y los alrededores sepan sobre las oportunidades de estudios de posgrado en UIC y los beneficios de asistir a UIC y obtener títulos de posgrado y doctorados”, dijo Ford.

Ford dijo que los programas de apoyo en UIC pueden ayudar a los estudiantes latinos a sentirse como en casa. Uno de estos programas es el Latin American Recruitment and Educational Services, LARES, iniciado en 1975. LARES recluta a estudiantes latinos para UIC y los apoya académicamente, lo que aumenta sus posibilidades de éxito.

“Tienen un servicio completo de profesionales que trabajan allí en términos de asesoramiento y apoyo financiero, y todo lo que los estudiantes necesitan para tener éxito en la universidad, pero también para hacerlos conscientes de las oportunidades a nivel de posgrado”, dijo Ford.

Los programas que apoyan a los estudiantes latinos y indocumentados en UIC incluyen el Latin@s Gaining Access to Networks for Advancement in Science, L@S GANAS, creado para asegurar que los estudiantes latinos en campos STEM tengan éxito, y el Rigo Padilla Pérez Undocumented Student Resource Center, fundado en octubre de 2023 como un santuario para estudiantes indocumentados en UIC. El centro proporciona recursos y servicios para estudiantes actuales y prospectivos y sus familias con estatus migratorio indocumentado o mixto. Además, desde 1976, el Rafael Cintrón Ortiz Latino Cultural Center ha sido un espacio acogedor para los latinos y para cualquiera que quiera aprender más sobre las comunidades latinas y abogar por la justicia social y ambiental.

UIC como líder

Theresa Christenson-Caballero, directora de desarrollo profesional y de carrera para estudiantes de posgrado en la Facultad de Posgrado, obtuvo su maestría en UIC. Ella dijo que una de las razones por las cuales la universidad se encuentra entre las 50 mejores escuelas que otorgan títulos de posgrado a latinos y entre las 10 principales que otorgan doctorados a latinos es que la diversidad del personal y los profesores anima a los latinos a obtener sus doctorados en UIC.

“Si tienes profesores latinos en el lugar, las tasas de esos académicos de doctorado van a expandirse debido a ese interés en esos académicos en particular, su investigación, competencia cultural y comprensión de sus perspectivas”, dijo Christenson-Caballero.

Durante los últimos ocho años, ha dirigido el programa Pipeline to an Inclusive Faculty. La iniciativa tiene una tasa de retención del 91% y recluta y apoya a estudiantes de doctorado negros, indígenas y de color interesados en convertirse en profesores. Christenson-Caballero también co-preside el Comité del Canciller sobre el Estatus de los Latinos en UIC, representando al personal, profesorado y estudiantes latinos al expresar sus preocupaciones en el campus.

Mendoza dijo que tener miembros del profesorado que pueden relacionarse con su crianza y circunstancias como una estadounidense de primera generación la hace sentir cómoda mientras aprende nuevos materiales y continúa su camino hacia el doctorado. Ella trabaja en un laboratorio de investigación bajo la supervisión de la profesora asistente Ángeles Salles, quien es de Argentina y puede comunicarse en el primer idioma de Mendoza, el español.

“Siempre me hace sentir cómoda. Realmente quería quedarme en UIC para mi doctorado porque encontré a alguien con quien podía relacionarme”, dijo Mendoza. “Veo mucho de eso en UIC; hay mucha diversidad y muchas oportunidades”.

Una versión de este artículo aparece en la revista Hispanic Outlook in Higher Education Magazine.