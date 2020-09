UIC nuevamente honrada por su compromiso con la diversidad y los esfuerzos de inclusión

UIC es uno de los 92 beneficiarios que aparecen en la edición de noviembre de 2020 de la revista INSIGHT Into Diversity. Esta es la quinta vez que la UIC obtiene el premio HEED.

La Universidad de Illinois Chicago ha recibido el premio a la Excelencia en la Diversidad en Educación Superior 2020, o HEED por sus iniciales en inglés, de la revista INSIGHT Into Diversity.

La revista es la publicación más antigua y más grande centrada en la diversidad en la educación superior y reconoce a los colegios y universidades estadounidenses que demuestran un compromiso excepcional con la diversidad y la inclusión.

UIC es uno de los 92 destinatarios que aparecen en la edición de noviembre de 2020 de la revista. Esta es la quinta vez que la UIC obtiene este prestigioso premio.

La universidad recibió el premio por su continua dedicación y liderazgo en el fomento de la diversidad, la equidad y la inclusión en el campus y en el aula, dijo Amalia Pallares, rectora asociada y vicerrectora de diversidad de la UIC.

La universidad es tanto una Institución que sirve a los asiáticos americanos y los nativos americanos de las islas del Pacífico, o AANAPISI por sus iniciales en inglés, y una Institución que sirve a los hispanos, o HSI por sus iniciales en inglés, según lo designe el Departamento de Educación de EE. UU.

UIC es una de las únicas 15 instituciones de Investigación 1 HSI en el país, y la mayoría de sus estudiantes universitarios son elegibles para recibir becas federales Pell.

“La creciente comunidad diversa de UIC enriquece su campus urbano donde los estudiantes, profesores y personal se unen para crear espacios de pertenencia, desarrollar comunidades interdisciplinarias de conocimiento y crear programación cultural con una lente interseccional”, dijo Pallares.

Recientemente, el programa Latin@s Gaining Access to Networks for Advancement in Science de UIC, o L@s GANAS, recibió el premio Inspiring Into Diversity de la revista 2020 Inspiring Programs in STEM. Fue elegido por su dedicación y liderazgo en el fomento de la diversidad, la equidad y la inclusión en el campus y en el aula y, en particular, por promover el número de estudiantes latinx en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Varios programas de UIC reconocen la importancia de la diversidad cultural además de L@s GANAS.

Más recientemente, UIC recibió una subvención de $2.5 millones de la National Science Foundation, o NSF, titulada “Monarchs and Milkweeds” para aumentar la participación de estudiantes latinx en biología y química, una subvención NSF S-STEM de $1 millón que apoya a estudiantes de hogares de bajos ingresos con becas para seguir carreras de ingeniería, una segunda subvención NSF S-STEM de $1 millón enfocada en apoyar a los nuevos estudiantes de primer año y de transferencia, y una cuarta subvención NSF de $500,000 a través del programa “Innovaciones en la educación de posgrado” para aumentar el número de estudiantes subrepresentados en programas de posgrado STEM.

Además de estos programas, varios institutos nacionales de salud, o NIH, R25, T32 y otras subvenciones de formación fomentan un mayor apoyo a la diversidad en las ciencias biomédicas. Estas subvenciones involucran la colaboración en todo el campus e incluyen la Oficina de Diversidad, el Colegio de Graduados, los Colegios de Artes y Ciencias Liberales, Educación e Ingeniería y los Colegios de Ciencias de la Salud.