Universitaria Gana Premios Nacionales de jazz

Estudiante de La Universidad de Illinois en Chicago, Morgan Pirtle, quien se graduará del Colegio de Arquitectura, Diseño y Las Artes y del Colegio de los Honores esta semana, ha recibido varios premios nacionales de jazz por música vocal.

La revista DownBeat anunció recientemente que Pirtle es la ganadora del Premio “Actuación Sobresaliente” del 2018 por DownBeat Student Music Awards en la categoría de Solista de Jazz Vocal, universidad de pregrado. Cada año, la revista DownBeat, una de las publicaciones principales de jazz en la nación, señala a estudiantes de jazz ejemplares a través del país para sus premios de música estudiantiles.

Pirtle también recientemente ganó la prestigiosa beca de Luminarts Jazz, basada en Chicago, después de ganar el premio “People’s Choice Award” en las finales de Luminarts Jazz 2018.

“Al acércame a graduación, recibir estos premios es excitante y humillante. Son un reflejo de las horas y la pasión que he invertido en mi arte estos últimos cuatro años, y estoy sumamente agradecida de ser reconocida a nivel nacional”, dijo Pirtle.

Pirtle se graduará con honores del programa de estudios de jazz y también del Colegio de los Honores, que asistió con apoyo de becas de mérito y académicas.

En la UIC, Pirtle estudio con la cantante Cheryl Wilson y dijo que la Escuela de Teatro y Música de la UIC le proporcionó oportunidades de trabajo con algunos de los más respetados y talentosos músicos de Chicago. Dijo que el Festival de Jazz de UIC, organizado anualmente por la Escuela de Teatro y Música, fue una experiencia invaluable. Le concedió a una artista joven como ella “inigualables oportunidades” para trabajar con y aprender de artistas reconocidos, incluyendo Rufus Reid, Robin Eubanks y Jon Faddis.

“He aprendido mucho de mis cuatro años y soy tan afortunada de haber tenido la oportunidad de estudiar con estos músicos impresionantes”, dijo. “Estas oportunidades, entre otros, han dado forma a mi carrera y como músico y estudiante de la UIC, y creo que me ayudará a arrancar mi vida después de la graduación. La Escuela de Teatro y Música de UIC me ha hecho sentir tan apoyada durante mis cuatro años aquí y estoy muy agradecida de ser parte de esta

comunidad”.

Pirtle ha sido una destacada colaboradora del jazz en la UIC, y ha actuado tanto dentro como fuera del campus con numerosos grupos de jazz, incluyendo Jazz Ensemble y Vocal Jazz Ensemble, según los oficiales de la UIC.

Ha actuado en toda el área de Chicago, incluyendo lugares como Schubas, el Jazz Showcase, el Promontory, el Chicago Jazz Festival, el Hyde Park Jazz Festival y la Chicago Summer Dance series.

Este verano ella se presentará en la serie “Jazzin at the Shedd” y el Festival de Jazz de Chicago de 2018.

Además de su carrera como vocalista de jazz, actualmente trabaja como coordinadora de la oficina, de voluntarios y de miembros en el Instituto de Jazz de Chicago y es una de los fundadores de la Iniciativa de Liderazgo de las Mujeres en Jazz. Ella seguirá administrando la iniciativa, que fomenta una comunidad de músicos femeninos profesionales y estudiantes en el área de Chicago centrándose en diálogo entre artistas, haciendo conexiones e intercambio de ideas musicales.

“Morgan representa el tipo de talento que no se ve comúnmente”, dijo Chris Madsen, director interino de estudios de jazz en la Escuela de Teatro y Música de la UIC. “No sólo está dotada con un inmenso talento natural, sino posee la ética de trabajo e impulso para constantemente mejorar ese talento. Para rematar, ella es un estudiante estelar. No me cabe duda que ella puede convertirse en un nombre familiar’’.

Los premios DownBeat Student Music Awards se encuentran entre los premios más prestigiosos en la educación del jazz. Fundado en 1976, cientos de músicos, educadores de música y profesionales de la industria de la música recibieron su primer reconocimiento internacional como ganadores de DownBeat Student Music Award.