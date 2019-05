Vale la pena encontrar pasión por la informática

Kevin Bell

A primera vista parece irreal la historia: un estudiante de secundaria con un promedio de 1.1 transformado a graduado universitario– ganando una licenciatura en Ciencias de la Computación, no menos.

Para Kevin Bell, ese hecho es un hito de la vida real, un lejano sueño hecho realidad.

“Cuando era más joven, si me hubieras dicho que yo sería un graduado con un título de ciencia de la computación, te habría llamado loco”, dijo Bell, que es de Hazel Crest, Illinois. “Realmente no me preocupaba por mi futuro de esa manera”.

Bell tenía otras cosas en su mente. Juegos de video, sobre todo.

“Hice lo mínimo para graduarme. “Estaba desmotivado”, dijo Bell.

Esta actitud continuó cuando se matriculo en su colegio comunitario, pero fue despedido poco después de que comenzó por sus calificaciones. Él dio vuelta a la Marina de los Estados Unidos como otra opción de carrera posible, pero fue descalificado para registrarse.

“Lo tomé como una señal para regresar a la escuela, ir con una mentalidad diferente y tratar. Para ver lo qué podía hacer si realmente lo intentaba”, él dijo.

Así, Bell hizo un cambio. Se matriculó en el Colegio Harold Washington, donde se comprometió a tomar más seriamente sus estudios académicos y su futuro. “Empecé a pensar, ‘ ¿Para qué voy a la escuela? OK, me gustan los juegos de video, así que tal vez la informática para trabajar en juegos de video,’ pero los juegos son realmente difíciles, “Bell dijo riéndose. “Pero pensé, ‘Bueno, me gusta esta cosa de codificación, así que déjame ver de lo que se trata’.

En 2016, se graduó con un diplomado en Ciencias Aplicadas. Se transfirió a la UIC como un “Black Tech Scholar” (Académico Moreno de la Tecnología) y tomó una clase de ciencias de computarización de nivel 100, que analiza la programación en términos de política pública y asuntos legales como la actuación policial predictiva.

“Allí es donde realmente empecé a decir,’ esto está a todo dar. Voy a averiguar cómo involucrarme en esto'”, dijo Bell.

También aprovechó los recursos y el apoyo a los estudiantes a través de lugares como los centros culturales de la UIC.

‘ La gente del Centro Cultural Africano Americano dijo: ‘ Hombre, te vemos aquí a menudo, ¿quieres un trabajo?’ Y me convertí en su asistente de tecnología de información”, dijo.

Personal y la facultad de ingeniería le han ayudado. Gracias en parte a una feria de carreras en septiembre, Bell aseguró un trabajo en “Discover” como ingeniero de software, donde comenzará después de la graduación. Pero antes de aceptar la posición, también tuvo entrevistas con Google, Microsoft y Amazon.

“Yo soy el primero en mi familia que se graduó de la universidad. Soy el primer Ingeniero en mi familia. Realmente no lo había dicho en voz alta, y es una locura pensarlo”, Bell dijo.

Cuando recuerda su tiempo en la UIC, pensará en las personas que han tocado su vida — y su responsabilidad de regresar algo a la comunidad.

“Pienso en este periodo de mi vida como un tiempo cuando florecí y como un tiempo donde aprendí a ser consciente de ayudar a otros como yo, porque muchas personas aquí me han ayudado a llegar donde estoy”, dijo. “Estoy listo para sobresalir y enfrentar lo que vendrá en el futuro”.