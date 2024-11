Lincoln Laureate tiene como objetivo servir a su comunidad con atención médica

Mónica Padilla es la estudiante laureada de la Academia Lincoln 2024 de la UIC. (Foto: Martín Hernández/UIC)

Mónica Padilla le da crédito a la UIC por ayudarla a mantenerse enfocada en su objetivo: asistir a la escuela de medicina y servir a su comunidad como médica bilingüe.

Durante sus cuatro años en la universidad, la estudiante de premedicina dedicó gran parte de su tiempo dentro y fuera del aula a mejorar la salud pública en comunidades desatendidas.

Padilla, con doble especialización en salud pública y ciencias biológicas y miembro del Honors College de la UIC, es el estudiante laureado de la Academia Lincoln 2024 de la UIC. El premio se otorga a estudiantes de último año (solo uno de cada universidad en Illinois) que han seguido el camino del expresidente Abraham Lincoln al comprometerse con el liderazgo y el cambio social positivo.

Ella le da crédito al programa Latinoamericano de Reclutamiento y Servicios Educativos, o Lares, al Programa de Becarios en Medicina del Centro Hispano de Excelencia y a Latin@s Gaining Access to Networks for Advancement in Science, o L@s Ganas, por ayudarla a tener éxito. Sus padres emigraron de México.

In English

“Las organizaciones me guiaron y sentaron las bases para estudiantes latinos como yo que están ingresando a la escuela universitaria por primera vez y siendo los primeros en la familia en obtener un título STEM o incluso pensar en ir a la escuela de medicina”, dijo Padilla.

El viaje de Padilla refleja su profundo compromiso tanto con la medicina como con su comunidad. Al aspirar a ser médica bilingüe, espera utilizar sus habilidades para crear soluciones de atención médica accesibles y duraderas para su vecindario. Su visión es construir una red de apoyo sostenible que empodere a su comunidad de La Villita y garantice que cada familia tenga los recursos que necesita para un futuro más saludable.

Padilla comenzó a servir a su comunidad de La Villita en la escuela secundaria como asistente de investigación en prácticas para Chicago EYES on Cancer. En este cargo, examinó las barreras que impiden que las mujeres hispanas de Chicago se inscriban en ensayos clínicos sobre cáncer de mama. Tradujo materiales en inglés, incluidos folletos, correos electrónicos y contenido de sesiones informativas, al español, y llevó a cabo intervenciones en iglesias para aumentar la participación hispana en ensayos clínicos. Sus esfuerzos contribuyeron a un aumento del 550% en la diversidad hispana para el estudio de ensayos clínicos sobre cáncer de mama.

En la UIC, es voluntaria de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y su Red de Acción contra el Cáncer, que aboga por políticas para combatir el cáncer.

Mónica Padilla (Foto: Martin Hernandez/UIC)

Padilla toma un papel activo en la Red de Acción contra el Cáncer. Como embajadora legislativa, viaja regularmente a Springfield y Washington, D.C., para reunirse con legisladores y abogar por una financiación sostenida de políticas relacionadas con el cáncer para ayudar a acabar con el cáncer para todos. También forma parte del comité directivo del recién fundado Caucus de Jóvenes Líderes de Sociedad Estadounidense del Cáncer y su Red de Acción. Padilla trae esta experiencia a UIC, donde se desempeña como presidenta de defensa y educación de Colleges Against Cancer.

“Todos los años salimos y hablamos con nuestros legisladores sobre estas políticas que realmente tienen un efecto en las personas, porque el cáncer no discrimina y ataca a cualquiera que pone en sus manos”, dijo Padilla.

Se desempeña como asistente de investigación en el Centro Oncológico de la Universidad de Illinois bajo la dirección de la directora asociada de extensión y participación comunitaria de la organización, Yamilé Molina. El proyecto de investigación de Padilla examina el impacto de las intervenciones de empoderamiento versus educación para mejorar el conocimiento sobre el cáncer de mama y reducir las creencias culturales y la desinformación entre las mujeres latinas con el objetivo de identificar qué enfoque es más efectivo para promover cambios duraderos en la concientización sobre la salud y los comportamientos preventivos.

También es vicepresidenta de Mujeres en Medicina, un grupo de estudiantes destinado a alentar a las latinas a seguir carreras en el cuidado de la salud ofreciendo tutorías, desarrollo profesional, eventos sociales y oportunidades de becas.

Fuera del campus, Padilla es voluntario del Equipo Móvil de Salud para Migrantes, una organización de voluntarios dirigida por estudiantes y profesores de medicina de la UIC que brinda servicios de atención médica a inmigrantes en Chicago. Se desempeña como intérprete de español y como coordinadora de logística y programación.

“En una ciudad tan diversa como Chicago, la atención médica no debería ser un privilegio otorgado por el lugar de nacimiento”, dijo. “Nuestras comunidades prosperan cuando cada residente, independientemente de su origen, tiene acceso a la atención preventiva y al apoyo que necesita para vivir una vida saludable”.

Para Padilla, no todo es medicina. Ella ha competido en torneos de Taekwondo durante los últimos diez años y fundó y se desempeñó como presidenta del Taekwondo Club, una organización estudiantil de la UIC que se basa en su amor por el arte marcial. También inició el Club Chino donde puede concentrarse en su interés por el chino, que es una especialidad.

Además de ser galardonado con el Premio Lincoln, Padilla obtuvo una beca internacional Benjamin A. Gilman para estudiar en Taiwán este invierno y una beca de la Fundación del Caucus Latino de Chicago. Recibió la beca de pregrado Hilda López-Arce y recibió una beca STEM de la Fundación SBB Research Group. Fue destacada por su trabajo en aumentar la inscripción de latinas en el estudio del cáncer de mama y por recolectar 300 firmas en apoyo al Programa Nacional de Cáncer de Mama y Cuello Uterino de la Sociedad Americana del Cáncer.

“La UIC realmente ha ofrecido ese sistema de apoyo”, dijo Padilla. “Desde el primer año, mi asesora Kathryn Burns-Howard en Honors College me ha dicho: ‘Lo estás haciendo increíble; Aquí hay algunas oportunidades”.