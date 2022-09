Primer centro federal enfocado en la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas abrirá en Chicago

Un trabajador agrícola con su cosecha de gladiolos, uno de los cultivos comerciales de Illinois.

La Universidad de Illinois Chicago recibirá $6 millones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional para establecer el Centro de Seguridad y Salud Agrícola más nuevo de los EE. El nuevo centro, llamado Centro de los Grandes Lagos para la Salud y el Bienestar de los Trabajadores Agrícolas, se ubicará en la Escuela de Salud Pública de la UIC.

En Illinois, entre 35.000 y 55.000 trabajadores agrícolas migran o se dedican a la agricultura en el verano. Por lo general, viven en la pobreza extrema, con viviendas deficientes, transporte limitado, inseguridad alimentaria, falta de atención médica y servicios preventivos, y se encuentran a largas distancias de los servicios sociales.

“Estos trabajadores están profundamente en desventaja, a pesar de su importancia crítica para la cadena de suministro de alimentos. Durante la pandemia de COVID-19, creo que todos entendieron el importante papel que desempeñan”, dijo la Dra. Linda Forst, profesora de la Escuela de Salud Pública de la UIC, quien dirigió la propuesta para el nuevo centro y se desempeñará como su directora. “Los trabajadores agrícolas son un recurso precioso en los Estados Unidos y deberíamos querer proteger ese recurso”.

La investigación de Forst se ha centrado en la salud ocupacional de los trabajadores de bajos salarios y los trabajadores eventuales, estacionales o precarios. Ella dijo que los trabajadores agrícolas que caen en esta categoría son la fuerza laboral más desfavorecida en los Estados Unidos.

Entre los sectores laborales más peligrosos del país, la industria agrícola tiene la tasa de mortalidad más alta por cada 100.000 trabajadores.

“No tienen licencia por enfermedad pagada, no tienen acceso a la atención médica”, dijo Forst, profesora de ciencias ambientales y de salud ocupacional. “Y realmente no tienen opciones sobre si trabajan o no, porque sus salarios son muy bajos”.

Ella señaló que muchos trabajadores agrícolas no están empleados formalmente, por lo que es muy difícil para las instituciones públicas recopilar datos sobre ellos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional ha financiado varios de los proyectos de Forst sobre los trabajadores agrícolas, y el centro incluirá una nueva colaboración entre la Escuela de Salud Pública de la UIC y la Facultad de Ciencias Agrícolas, Consumidor y Ambientales de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que tiene conexiones clave con la industria agrícola.

Foto de un trabajador agrícola de un rotafolio de UIC sobre seguridad de lesiones oculares. Tomada por el laboratorio de Linda Forst durante el trabajo de campo en Florida.

El centro comenzará su investigación en Illinois con un censo de todos los trabajadores agrícolas migratorios, de temporada y con visa H2-A en el estado para obtener un recuento básico de la fuerza laboral junto con una tabulación de las lesiones relacionadas con la agricultura. El equipo del centro luego traducirá el Cuestionario de Bienestar del Trabajador de el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional al español y lo administrará a la población de trabajadores agrícolas de Illinois.

Los investigadores del centro están trabajando para obtener fondos para un tercer proyecto de investigación que les permitiría realizar análisis de sangre para biomarcadores de estrés e inflamación en trabajadores agrícolas para ver cómo se relacionan con la salud y el bienestar. Los investigadores del centro también se conectarán con los Centros Agrícolas de el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionale investigadores en otros estados.

Los colaboradores de Forst incluyen Elena Grossman, Tessa Bonney, Michael Siciliano, Tim Johnson, Dana Madigan y Lee Friedman de UIC, y Josie Rudolphi, Salah Issa, Jessica Brinkworth y Charee Thompson de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Además, la Extensión de la Universidad de Illinois, Sociedad de Salud Comunitaria de Illinois, Asistencia Legal Chicago y varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales participarán en el trabajo del centro.