UIC inaugura una nueva clínica de investigación móvil como parte de un programa nacional de NIH

La Universidad de Illinois en Chicago (UIC) inaugurará una nueva clínica de investigación móvil que facilitará el reclutamiento de participantes al programa de investigación Todos Nosotros conocido en inglés como All of Us — un estudio histórico que busca avanzar con la prevención, el tratamiento y cuidados médico individualizado de personas de diverso orígenes y grupos. El programa reclutará un millón de participantes a través de la nación.

In English

Este vehículo con equipo especial permitirá que el personal de investigación alcance a comunidades que han sido tradicionalmente no representadas en estudios biomédicos y que tienden a tener poco accesos al cuidado de la salud debido a barreras geográficas o transportación limitada.

All of Us clínica de investigación móvil

La ceremonia de inauguración de la unidad móvil se llevará a cabo:

¿CÚANDO?

El 25 de abril

4 p.m.

¿DÓNDE?

Centro de Salud de UIH Mile Square

1220 S. Wood St.

¿QUIÉNES?

Los oradores presentes en la inauguración incluyen:

Danny Davis, representante en el congreso, del Distrito 7

Sigcho López, concejal del area, Ward 25

Dr. Ngozi Ezike, directora del Departamento de Salud Pública de Illinois

Dr. John Jay Shannon, jefe ejecutivo/CEO, Salud, Condado Cook (Cook County Health)

Dr. Robert Barish, vice-canciller de asuntos de aalud de UIC

Henry Taylor, jefe ejecutivo/CEO, Centro Comunitario Mile Square

Joanna Groden, vice canciller de investigación de UIC

Dr. Martha Daviglus, directora del Instituto Investigación sobre la Salud de las Minorías, vice canciller asociada y co-investigadora principal del programa All of US en UIC

Dr. Robert Winn, vice canciller asociado sobre prácticas comunitarias en UIC, director del Centro de Cáncer de la Universidad de Illinois y co-investigador principal del programa All of Us en UIC

DETALLES:

La unidad móvil es accesible a personas en sillas de ruedas. Cuenta con varias estaciones para que los participantes puedan completar sus encuestas usando tabletas electrónicas (IPads). También tiene un área para sacar sangre y tomar medidas físicas y un baño.

El programa de investigación All of Us empezó a nivel nacional en 2018. Este programa enfatiza el reclutamiento de personas de comunidades que tienen pobre representación en los estudios de investigaciones. Los participantes del estudio, compartirán información sobre su salud como sus hábitos y condiciones de vida, historial médico, muestra de sangre y de orina, presión arterial, y medidas de peso y estatura, para lograr la base de datos biomédicos más diversos en la historia. Los datos serán usados para desarrollar estrategias más precisas en prevención y tratamientos tanto para enfermedades raras como enfermedades comunes y crónicas que puedan afectar en forma diferente a las diversas poblaciones.

En Illinois, muchas personas ya están participando en el programa All of Us por medio del Consorcio de Medicina de Precisión de Illinois (Illinois Precision Medicine Consortium), que incluye a la Universidad de Illinois en Chicago, Salud UI con su hospital y centros y clínicas académicas, Universidad de Northwestern, la Universidad de Chicago, Universidad y Centro Médico de Rush, La Universidad y Sistema de Salud North Shore y otras afiliaciones como el hospital del Condado de Cook, la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois en Peoria, Centro Erie de Salud Familiar y los centros médicos de NorthShore. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) también han dado fondos a más de 100 otras organizaciones a través de los EE.UU. para colaborar en el programa.

La clínica móvil estará inicialmente ubicada en los centros de salud de Mile Square de la UIC, en sus locales del sur y oeste de Chicago, y viajará a otras comunidades de bajo recursos en la ciudad en los próximos meses. También, estará presente en ferias de salud, festivales comunitarios y eventos auspiciados por grupos religiosos o redes de iglesias. Las personas de 18 años o más pueden participar independiente de su estado de salud.

Para conocer más sobre el programa All of Us y como participar, visite a la página https://joinallofus.org.