UIC obtiene el ‘Sello de Excelencia’ por su compromiso con el éxito de los estudiantes latinos

La Universidad de Illinois Chicago ha obtenido el “Sello de Excelencia” de Excelencia en Educación, una certificación nacional que reconoce a los colegios y universidades por su “compromiso inquebrantable de servir intencionalmente a los estudiantes latinos, al mismo tiempo que sirve a todos”.

UIC es una de las cinco instituciones de educación superior seleccionadas para la distinción, que se anunció hoy durante una conferencia de prensa en Washington, D.C.

UIC y la cohorte 2020, que se unen a un grupo de nueve instituciones previamente certificadas como “sello” en la nación, obtuvieron la certificación al demostrar estrategias inclusivas específicas, implementar programas con evidencia de efectividad y registrar resultados que demostraron que están sirviendo intencionalmente a estudiantes latinos entre todos de sus alumnos.

“Estamos orgullosos de ser reconocidos por nuestros esfuerzos para servir a los estudiantes latinos y ser considerados líderes en apoyarlos con las oportunidades necesarias para el crecimiento personal y académico. Le debemos este reconocimiento a la facultad y al personal de la UIC que han trabajado para hacer la universidad un lugar amigable y exitoso para los estudiantes latinos ”, dijo el rector de la UIC, Michael Amiridis. “UIC es un reflejo de Chicago y la comunidad a la que servimos. La diversidad de nuestra comunidad de campus urbano es más que un atributo, sino una parte clave de nuestra misión como la universidad de investigación pública más grande y única de la ciudad “.

Ejemplos clave de los programas y prácticas que ayudaron a llevar a la UIC a su estatus de institución certificada con el “Sello de Excelencia” incluyen:

El programa Latin American Recruitment and Educational Services, o LARES, que ayuda en el reclutamiento de estudiantes latinos y brinda apoyo académico para aumentar sus tasas de retención y graduación. Desde que se estableció hace 45 años, el programa ha crecido de aproximadamente 100 estudiantes a su matrícula actual de más de 3,300. El programa LARES fue reconocido como Ejemplo de Excelencia a Nivel de Bachillerato en 2014.

El programa Latin@s Gaining Access to Networks for Advancement in Science, o L@s GANAS, financiado por una subvención de 5 años del Departamento de Educación de EE. UU., Tiene como objetivo aumentar la inscripción y mejorar los resultados académicos de los estudiantes latinos y de bajos ingresos en los campos STEM. El programa presenta oportunidades para la investigación de pregrado con profesores; apoyo académico holístico y entrenamiento; redes de apoyo de profesores y compañeros; oportunidades de aprendizaje colaborativo; y apoyo financiero.

UIC encarga entrenadores de transición, que abordan las necesidades académicas y no académicas para ayudar a los estudiantes de primer año que ingresan a tener éxito en la universidad y graduarse de manera oportuna. Los entrenadores trabajan con socios comunitarios y en varias escuelas secundarias del área de Chicago, ofreciendo apoyo orientado al proceso de planificación postsecundaria. El proceso de apoyo comienza en el último año de la escuela secundaria del estudiante, lo que lleva a servicios intensivos durante el verano antes de la matriculación.

Establecido en 1976, el Centro Cultural Latino Rafael Cintrón Ortiz en la UIC involucra al campus y a las comunidades locales para profundizar la comprensión de las diversas herencias e identidades culturales dentro de la comunidad latina, los problemas que afectan sus vidas y las soluciones creativas que están utilizando para mejorar la vida comunitaria. . Recientemente, el centro ha recibido varias subvenciones para apoyar su trabajo sobre las desigualdades climáticas, la identidad social y la justicia social a través de la lente de la educación experiencial.

Para apoyar la transición de los estudiantes a la universidad, académicamente, socialmente y emocionalmente, y ayudarlos a tener éxito en la UIC, la universidad desarrolló una colección de programas gratuitos como Summer College. Estos incluyen talleres académicos y programas de preparación y éxito que se ofrecen en sesiones de tres y seis semanas durante el verano antes del primer semestre de otoño de los estudiantes.

Establecido dentro de la Facultad de Medicina en 1991, el Centro Hispano de Excelencia, o HCOE, tiene como objetivo mejorar la atención médica de las comunidades latinx al mismo tiempo que aumenta la representación y fortalece la cartera de solicitantes latinx que persiguen carreras de salud. El centro es reconocido por su enriquecimiento de la educación de los estudiantes latinx a través de programas innovadores que incluyen apoyo para: padres de estudiantes latinx interesados ​​en medicina (Instituto de Liderazgo Academia de Padres), estudiantes de secundaria (Programa de Aprendices de la Academia de Medicina), estudiantes universitarios ( Medicina Scholars, el Summer Research Program y el Latino Health Science Enrichment Program) y para estudiantes de medicina (Medicina Fellows, Summer Research Program y Medical Spanish Program).

El Programa de Salud Urbana, o UHP, se fundó en la UIC en 1978 y coordina los esfuerzos para atraer y apoyar a estudiantes de poblaciones tradicionalmente desatendidas, incluidos los estudiantes latinos, a programas de grado en las siete facultades de ciencias de la salud de la UIC (Ciencias de la salud aplicadas, Odontología, Medicina, Enfermería). , Farmacia, Salud Pública y Trabajo Social).

“Acelerar el éxito de los estudiantes latinos requiere que las instituciones vayan más allá de la inscripción y muestren intencionalidad e impacto al servir a los estudiantes”, dijo Deborah Santiago, cofundadora y directora ejecutiva de Excelencia in Education. “Estas instituciones certificadas marcan el ritmo de una transformación institucional muy necesaria y se enfrentan a barreras estructurales e inequidades de larga data”.

Desde el aprendizaje y la retención de los estudiantes hasta la graduación y las aspiraciones profesionales, el éxito de los estudiantes es un enfoque principal en UIC, dice Nikos Varelas, vicerrector de UIC para asuntos de pregrado y programas académicos.

“Es un esfuerzo colaborativo, guiado por datos, que involucra a todas las universidades, oficinas, programas, profesores, personal y estudiantes. Nuestros programas brindan apoyo multidimensional a los estudiantes, lo que ha resultado en una alta tasa de graduación sin precedentes para los latinos y todos los estudiantes de UIC”, dijo Varelas. “Este reconocimiento de una organización nacional de expertos en el éxito de los estudiantes latinos destaca la alineación de nuestra misión con la práctica”.

Los estudiantes latinos representan aproximadamente un tercio de la población total de estudiantes universitarios en UIC, que es una institución que sirve a hispanos, o HSI, según lo designado por el Departamento de Educación de EE. UU.

UIC también es un líder nacional en educación doctoral y profesional para estudiantes latinx. Su Facultad de Medicina tiene consistentemente el mayor número de médicos latinx graduados en los Estados Unidos continentales durante los últimos 30 años.

Además, la UIC anunció el mes pasado que está liderando un nuevo consorcio nacional de las 16 instituciones de Research 1 HSI en el país para aumentar el número de graduados latinos de doctorado en ciencias sociales y humanidades y crear caminos para ellos hacia el profesorado. El consorcio también apoyará programas de estudios latinoamericanos y latinos.

El sello es el último honor que la UIC ha recibido recientemente por su compromiso con los esfuerzos de diversidad e inclusión. El mes pasado, UIC recibió su quinto premio a la Excelencia en la Diversidad en Educación Superior, o HEED, de la revista INSIGHT Into Diversity. El programa L@s GANAS de UIC fue nombrado recientemente receptor del premio Inspiring Programs in STEM 2020 de la revista INSIGHT Into Diversity.